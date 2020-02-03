الحديدي: اسمعوني أنا مش بقولكم حاجة غلط

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لميس الحديدي
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عقبت الإعلامية لميس الحديدي، علي وفاة الطفلة ندى حسن عبد المقصود والمعروفة إعلاميا بفتاة أسيوط، نتيجة تعرضها لعملية ختان، على يد الطبيب الذي أجرى العملية لها.

وانفعلت الحديدي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "من القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث"، قائلة: "الطبيب من أجل المال قرر مخالفة القانون والأعراف والدين وكل شيء وأجرى لها العملية وحدثت لها مضاعفات خلال العملية وتوفت على الفور.

وتابعت الحديدي: "القانون لوحده مش كفاية، الضمير والثقافة والدين، ومحتاجين نقول لأهل مصر يا جماعة الختان ليس من الدين صدقوني أنا مش بقولكم حاجة غلط ولا بخالف الشرع بس احنا كدا بننهي حياة بناتنا بأمر ليس من الدين".

وهاجمت الشيخ حاتم الحويني، قائلة: "بيطلعلنا شيوخ زي الحويني وغيرهم ويهاجموا دار الإفتاء وهم دعاة باطل، أرجوكم لا تسمعوا لهؤلاء الشيوخ واستمعوا للأزهر".

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