الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة "الحدود"

03 فبراير 2020 - 10:16 ص

يبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويبحث الفرنسى كارتيرون عن استعادة الانتصارات لتحسين الترتيب قبل لقاء الإسماعيلى الذى سيقام يوم الأحد المقبل، خاصة إن الفريق بعد ذلك لديه بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على الترتيب أمام الترجى التونسى والأهلى يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى.

وتعود بعثة الزمالك، من أنجولا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مباراة أول أغسطس الأنجولى، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى.