  • الإثنين 03 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لميس الحديدي

الحديدي: اسمعوني أنا مش بقولكم حاجة غلط

ارشيف

الإمارات تتضامن مع الصين ضد "كورونا".. بهذا الأمر

خالد جلال

إصابة خال جلال بأزمة قلبية ونقله للمستشفى

وزارة الصحة السعودية

شاهد.. كيف تتعامل السعودية مع الطلاب المنعزلين بسبب كورونا؟

مبارك

شاهد.. أول ظهور لـ"مبارك" بعد العملية الجراحية

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي: "المرأة زعلانة من ربها"

"كورنا" اليوم

لولا الحرج لأوصت الصحة العالمية بارتداء النقاب للنساء والرجال

القضية الفلسطينية

مبادرة تطلقها السعودية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والإمارات ترحب

العراق

رقم مفجع لقتلي مظاهرات العراق

"كورنا" اليوم

"كورنا" اليوم.. وفيات جديدة وطوارئ وترحيل

الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة "الحدود"

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تغييرات جذرية بتشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا

#

بعثة مازيمبى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

#

الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك

#

الزمالك يبدأ استعداده لموقعة مصر للمقاصة

يبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة السادسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويبحث الفرنسى كارتيرون عن استعادة الانتصارات لتحسين الترتيب قبل لقاء الإسماعيلى الذى سيقام يوم الأحد المقبل، خاصة إن الفريق بعد ذلك لديه بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على الترتيب أمام الترجى التونسى والأهلى يومى 14 و20 من شهر فبراير الجارى.

وتعود بعثة الزمالك، من أنجولا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مباراة أول أغسطس الأنجولى، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

سجال العلماء

فراج إسماعيل

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ابنة مخرج شهير».. معلومات لا تعرفها عن منال سلامة
» "مبسوطة بخبر موتى".. هكذا ردت منال سلامة على شائعة وفاتها
» اختبار طبي لـ"جوكر" الأهلى
» إنبي يستضيف المقاولون باستاد بتروسبروت
» مدرب المنتخب: هاني أبو ريدة خدعنا ووضعنا في وجه المدفع
» طارق سليمان يفجر مفاجأةت مدوية عن قيد نجل شوبير في قائمة الأهلي
» الكشف عن حقيقة تعمد عبد اللسعيد الغياب عن مباراة الأهلي
» نقل مكتشف نجوم "مسرح مصر" للمستشفى ..وهذا هو مرضه
» العسيلي يترك زوجته في شهر العسل وينام في غرفة أخرى
» الصين تغلق مدينة رئيسية جديدة بسبب الفيروس "القاتل"
» "الحجر الصحي" يكشف طرق الوقاية من "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني