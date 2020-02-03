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كورونا

احتجاز مصريين في الصين بسبب فيروس "كورونا"

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احتجاز مصريين في الصين بسبب فيروس "كورونا"

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بعد "كورونا".. تفشي فيروس جديد فى الصين

أكد محمد البدري، السفير المصري بالصين، أنه تم احتجاز شخصين من أفراد الجالية المصرية بالصين قبل إنهاء إجراءات العودة للجالية المصرية من الصين لمصر بسبب ارتفاع درجة حرارتهما وذلك لتطبيق إجراءات الحجر الصحي بالصين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ريهام خليل، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن السفارة المصرية بالصين ملتزمة بتنفيذ قرار دولة الصين في إجراءات الحجر الصحي.
وأوضح، أن السفارة تمكنت من إنهاء شهادات ميلاد طفلين وإثبات نسبهما وضمهما لجوزات سفر والديهما ليتمكنا من العودة مرة أخرى لمصر.
وتابع السفير: نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بعودة المصريين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وسامح شكري وزير الخارجية.

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