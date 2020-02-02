وزير الطيران: سيتم عزل المصريين المقبلين من الصين

02 فبراير 2020 - 10:58 م

كشف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، تفاصيل إجلاء المصريين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية.



وقال منار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: الرئيس السيسي وجه بإجلاء المصريين المتواجدين في الصين، حيث تم التنسيق بين وزارتي الطيران والصحة، مشيرا إلى أن الطائرة المصرية التي ستجلي المصريين ستصل مصر غدًا الإثنين.



وتابع: «الطائرة نقلت كمامات ومطهرات خلال رحلتها إلى الصين كمساهمة بسيطة من مصر»، لافتا إلى أن الطاقم الطبي بالطائرة تلقى تدريبا كاملا على أسلوب التعامل مع المصريين القادمين من الصين».



وأوضح أنه سيتم عزل المصريين المقبلين من الصين لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابة أي فرد منهم، معلقا: «الحجز سيشمل طاقم الطائرة أيضا، وسيكون في مكان مجهز خمس نجوم على أعلى مستوى».

