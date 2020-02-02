مدرب بيراميدز: مواجهة الأهلى لها حسابات أخرى

02 فبراير 2020 - 09:44 م

أبدى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، سعادته بالفوز على نواذيبو بهدف دون رد، مشددًا على أن الفريق أتيحت له عشرات الفرص، وتسجيل هدف وحيد لا يعبر عن سير اللقاء مطلقا.

أشار المدرب في المؤتمر الصحفي، إلى أنه على رأس الجهاز الفني من 32 يومًا وخاض 9 مباريات فقط، وتعرف على اللاعبين عن قرب، ولم تكتمل صفوف الفريق طوال هذه الفترة بسبب الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق.

وأكد المدرب أن آخر مباراتين في الكونفدرالية لم يكونا سيئين على عكس ما يتردد خاصة وأن الفريق قدم مباراتين جيدتين وخلق الكثير من الفرص ولكن ينقص بيراميدز الواقعية في تسجيل الفرص المتاحة أمام المرمى.

وأضاف تشاتشيتش أنه سعيد بعدم إصابة أي لاعب قبل اللقاء المقبل وسعى للدفع ببعض الوجوه لتجهيزها، مشيرا إلى أن مباراة الأهلي في الدوري لها حسابات مختلفة وسيختار الأفضل من بينهم لخوض تلك المواجهة القوية.

وحول قرعة الكونفدرالية أكد أنه لا يهتم باختيار فريق بعينه وكل الفرق المتأهلة قوية للغاية وبيراميدز أمامه وقت طويل للإعداد لربع النهائي وسيجمع معلومات عن المنافس المحتمل لمواصلة المسيرة بالبطولة.