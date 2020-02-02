عجوز بريطانية تطالب بتدخل رئيس الوزراء للزواج من شاب مصري

02 فبراير 2020 - 09:14 م

استغاثت بريطانية في الثمانين من عمرها برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لمساعدتها على إتمام زواجها من شاب مصري يصغرها بـ 45 عامًا، في واحدة من أكثر العلاقات إثارة للجدل خلال الآونة الأخيرة.

وتعرفت ""إيريس" على الشاب محمد أحمد إبراهيم (35 عامًا) في الصيف الماضي على "فيسبوك" وخلال أسبوعين، كان قد أعلن عن حبه لها.

وبحلول شهر نوفمبر، رتبت للسفر إلى القاهرة لمقابلته شخصيًا، وعندما أرادت الزواج منه واجهت عقبة، بعد أن أخبرتها السفارة البريطانية لدى مصر بأنها ستحتاج إلى أوراق طلاقها، وأيضًا شهادة تثبت عدم وجود عائق أمام الزواج مرة أخرى.

وقالت إيريس، إنها أرسلت العديد من رسائل البريد الإلكتروني إلى المسؤولين بالسفارة، لكنهم تجاهلوها، ما دفعها أخيرًا إلى مناشدة رئيس الوزراء البريطاني من أجل التدخل لإنهاء المشكلة التي تقف عائقًا أمام إتمام إجراءات زواجا.

وأعربت عن اعتقادها بأن "جونسون" سيتعاطف معها بسبب الفارق الكبير مع صديقته كاري سيموندز التي يكبرها بـ24 عامًا.

وكتبت في رسالة إلى رئيس الوزراء: "عزيزي السيد جونسون، أعرف أنك رجل ذو قلب. أريد أن أتزوج من رجل نبيل من مصر. نحن نواجه العقبات والنكسات. الوقت ليس في صالحي الآن. أنا أريد أن أقضي أيامي الأخيرة معه".

وأضافت أن جونسون "رجل لديه احتياجات ورغبات مثلنا جميعًا"، فيما رفضت اللجوء إلى الملكة إليزابيث لكونها مشغولة بأزمة "هاري" و"ميجان"، بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية، ونجلها "أندرو" الذي تثار حوله شبهات في فضيحة جنسية.

وكانت "إيريس" قد أثارت ضجة واسعة مؤخرًا عندما حلت ضيفة عى الشهيرة "هولي ويلوجبي" وزميلها "فيليب شوفيلد"، نوبة ضحك هيسترية، في برنامج "هذا الصباح" على قناة (ITV ) للحديث عن علاقة الحب التي جمعتها بالشاب المصري.

وخلال المقابلة، أشادت "إيريس" بالقدرات الجنسية للشاب المصري، قائلة: "لقد كان خشنًا للغاية. استخدمنا أنبوبًا كاملاً من "KY Jelly ".

وأضافت: "لم أتمكن من المشي في اليوم التالي. شعرت كما لو كنت أركب حصانًا"، ليصاب مضيفاها بذهول تام من تناول علاقتهما الجنسية بهذه الجرأة على الهواء، وانهارا من الضحك.

لكن "محمد" أبلغها أنه "غاضب" من الكشف عن تفاصيل حياتهما الشخصية على شاشة التلفزيون. ومع ذلك، كانت قادرة على استعادة قلب رجلها، وأشارت إلى أنها تمكنت من "تهدئته بسهولة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرر أن تبحث غدًا مسألة إصدار شهادة عدم وجود عائق وتخطط لحفل زفاف في الربيع بالقاهرة، قبل أن تعود مع زوجها المستقبلي، إذا صدرت له تأشيرة دخول إلى بريطانيا. وقالت إنها سعيدة أن يرث بيتها الذي تبلغ قيمته 220 ألف جنيه إسترليني.

فيما ردت الحكومة البريطانية على طلب السيدة، قائلة: "إن رئيس الوزراء يقدر لك قضاء بعض الوقت في الكتابة. تم إرسال مراسلاتك إلى القسم المختص".