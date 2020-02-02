  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أصالة وابنها

أول صور للشاب المصري الذي قتله نجل "أصالة"

«رعب كورونا»: اعتقال امرأة.. وحبس أخرى في الصين

«رعب كورونا»: اعتقال امرأة.. وحبس أخرى في الصين (فيديو)

نتنياهو

"صفقة القرن" جاءت بنتيجة عكسية على "نتنياهو"

صور من الحادث

فيديو وصور.. حادث طعن «إرهابي» في جنوب لندن

ارشيفية

"عائلة مخلة بالشرف".. أب يغتصب ابنته وزوجها يعاشر أمها

مساعدات طبية مصرية عاجلة إلى دولة الصين

الرئيس يرسل مساعدات عاجلة للصين لمواجهة «كورونا»

اكرامى

مفاجأة.. "شريف إكرامي" يُقرر الرحيل عن الأهلي

أرشفية

بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

الرزاز

"بوعزيزي" فى الأردن.. انتحار بائع جائل يهز البلاد

مرتضى

إجراء مفاجيء من "مرتضى" بشأن السفر لقطر

والده تنازل مقابل مليون جنيه..

أول صور للشاب المصري الذي قتله نجل "أصالة"

آخر الأخبار

أصالة وابنها
أصالة وابنها
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول صور من حفل زفاف مصطفى شعبان على صافيناز

#

شاهد أول صورة للأب الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

#

أول صور لحافلة الزمالك الجديدة

#

متواضع جدًا.. أول صور لقبر السلطان قابوس

قتل

هاني شاكر

فنانة

نجل أصالة

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للشاب المصري "هاني شاكر"، الذي قتله نجل الفنانة السورية أصالة نصرى بالخطأ إثر صدمه بسيارته في القاهرة الجديدة.

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغًا بصدم شاب بسيارة بشارع التسعين أمام مول عبد العزيز في اتجاه الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع.

وانتقلت إلى محل البلاغ قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، والتقت بشهود العيان وتبين وجود جثة المتوفي ويدعى هاني شاكر محمد عبدالهادي، قائد الدراجة البخارية رقم 1101834 مرور شبراخيت.

وبمناظرة جثة القتيل، تبين وجود كسر بالساقين اليمنى واليسرى وكسر بالجمجمة وجرح قطعي بالحاجب الأيمن، وتم نقل جثمان المتوفى بسيارة إلى مستشفى القاهرة الجديدة.

وبفحص البلاغ، تبين أن المتسبب في الحادث قائد السيارة رقم "ر.ج.ص 579" ملاكي مصر، وفر هاربًا، ولكن وجدت اللوحة الأساسية للسيارة قيادته في مكان الحادث.

وحسب أوراق القضية، حددت الأجهزة الأمنية، المتهم، عقب إجراء التحريات اللازمة، حيث تبين بالاستعلام من جهة المرور عن مالك السيارة أرقام "ر. ج. ص، 579" أنها ماركة بنتلي صادر مرور الجزيرة باسم المالك طارق رياض العريان، وحددت الرقم القومي الخاص به.

وعقب ذلك، حددت التحريات شخصية قائد السيارة أثناء الحادث، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة أصالة، وأصدرت النيابة قرارًا بضبطه والعرض فورًا، كما أمرت بضبط السيارة مرتكبة الواقعة التي تحمل لوحات رقم "ر.ج.ص 579" باسم طارق رياض العريان.

وكشف شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه «هاني»،  أنه تنازل بالصلح عن القضية رقم 12717 لسنة 2019 الخاصة بقيام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، المتهم بقتل ابنه إثر صدمه بسيارته، وذلك مقابل مبلغ «مليون جنيه».

وأضاف والد القتيل أن التصالح تم بمعرفة محامي أصالة ويدعى «علي»، ولم يذكر باقي اسمه، لافتًا إلى أنه قبِل التصالح لاحتياجه المادي لتربية باقي أبنائه.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

سجال العلماء

فراج إسماعيل

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب إنتر ميلان يصدم جماهير الأهلي بشأن «كهربا»
» نجم الأهلي في ورطة بعد توقيعه للصفاقسي
» بالفيديو.. تركي يعتدي على أسرة سعودية
» صادم.. مدرب عالمي يعترف باغتصاب بطلة العالم(فيديو)
» عروس تفرض رسوم دخول على حضور حفل زفافها!
» جلسة لحسم مصير مدرب الأهلي
» الدورى الإنجليزي.. آرسنال يتعادل سلبيًا مع بيرنلى
» الصين تضخ 174 مليار دولار لمواجهة "كورونا"
» «رونالدو» يقود اليوفنتوس للفوز على فيورنتينا
» مصر ترفض تسلم السجناء المصريين في الكويت
» أسطورة ليفربول يسخر من محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني