أول صور للشاب المصري الذي قتله نجل "أصالة"

02 فبراير 2020 - 07:01 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للشاب المصري "هاني شاكر"، الذي قتله نجل الفنانة السورية أصالة نصرى بالخطأ إثر صدمه بسيارته في القاهرة الجديدة.

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغًا بصدم شاب بسيارة بشارع التسعين أمام مول عبد العزيز في اتجاه الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع.

وانتقلت إلى محل البلاغ قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، والتقت بشهود العيان وتبين وجود جثة المتوفي ويدعى هاني شاكر محمد عبدالهادي، قائد الدراجة البخارية رقم 1101834 مرور شبراخيت.

وبمناظرة جثة القتيل، تبين وجود كسر بالساقين اليمنى واليسرى وكسر بالجمجمة وجرح قطعي بالحاجب الأيمن، وتم نقل جثمان المتوفى بسيارة إلى مستشفى القاهرة الجديدة.

وبفحص البلاغ، تبين أن المتسبب في الحادث قائد السيارة رقم "ر.ج.ص 579" ملاكي مصر، وفر هاربًا، ولكن وجدت اللوحة الأساسية للسيارة قيادته في مكان الحادث.

وحسب أوراق القضية، حددت الأجهزة الأمنية، المتهم، عقب إجراء التحريات اللازمة، حيث تبين بالاستعلام من جهة المرور عن مالك السيارة أرقام "ر. ج. ص، 579" أنها ماركة بنتلي صادر مرور الجزيرة باسم المالك طارق رياض العريان، وحددت الرقم القومي الخاص به.

وعقب ذلك، حددت التحريات شخصية قائد السيارة أثناء الحادث، وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة أصالة، وأصدرت النيابة قرارًا بضبطه والعرض فورًا، كما أمرت بضبط السيارة مرتكبة الواقعة التي تحمل لوحات رقم "ر.ج.ص 579" باسم طارق رياض العريان.

وكشف شاكر محمد عبد الهادي، والد المجني عليه «هاني»، أنه تنازل بالصلح عن القضية رقم 12717 لسنة 2019 الخاصة بقيام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة، المتهم بقتل ابنه إثر صدمه بسيارته، وذلك مقابل مبلغ «مليون جنيه».

وأضاف والد القتيل أن التصالح تم بمعرفة محامي أصالة ويدعى «علي»، ولم يذكر باقي اسمه، لافتًا إلى أنه قبِل التصالح لاحتياجه المادي لتربية باقي أبنائه.