» نجم الأهلي في ورطة بعد توقيعه للصفاقسي

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المصريون

الاهلى

حسين السيد

يواجه مسئولو الصفاقسي التونسي ورطة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب عملية قيد لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت صحيفة "موازييك" التونسية، أن نادي الصفاقسي يحتاج إلى 320 ألف دينار غدًا، الاثنين؛ لتسديد ديونه لدى الاتحاد التونسي، من أجل قيد لاعبيه الجدد، وهم حسين السيد المعار من الأهلي، والجزائري زكريا شماعة، والمالي الفرنسي إبراهميا تانديا والنيجيري يحيي نزيفي.

وأضافت الصحيفة، أن النادي سبق وتقدم بضمانات لتسديد ديونه لدى الاتحاد التونسي، ولكنه عجز عن دفعها، بسبب الأزمة المالية، التي يعاني، منها النادي.

وكان الأهلي أعلن الجمعة الماضي، رحيل حسين السيد إلى الصفاقسي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

يذكر أن فريق الصفاقسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 24 نقطة.


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