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«أبو شقة» يُطلق مبادرة للم شمل «الوفد»

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حسن علام- متابعات

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ابو شقة

لم الشمل

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن مبادرة جديدة للم الشمل، وذلك عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

وقال رئيس حزب الوفد: "أعلن فتح صفحة جديدة للم الشمل، وبيت الأمة مفتوح لكل الوفديين، وسنطوى صفحة الماضي، ومن يريد أن يبدى رغبة في العودة للوفد، سيتم الاستجابة له على الفور طبقا للائحة، فبيت الأمة مفتوح للجميع.

وأضاف أبو شقة، في بيان له اليوم الأحد: " أؤكد للجميع أنني على مسافة واحدة ولست محسوبا على أحد، وهدفي الأساسي هو مصلحة الوفد وليس لي أية أغراض أو مصالح شخصية، ونحن على أعتاب انتخابات محليات ومجلسي نواب وشيوخ، فمن يريد أن يفتح صفحة جديدة، فنحن نرحب به وسنعمل بروح وقلب رجل واحد من أجل أن نكون أمام حزب قوى وفاعل يتواجد بقوى على الساحة السياسة خلال الفترة المقبلة ونصدر نموذجا جيدا في الدفاع عن الوطن والمواطن".


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