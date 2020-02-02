  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جثة

ماتت أثناء العلاقة الجنسية فرماها فى الصحراء

الرئيس الامريكي

3 ملايين دولار.. تكلفة التحقيق في عزل ترامب

مسنة بريطانية وحبيبها المصري

العجوز البريطانية تستنجد برئيس الوزراء للزواج من الشاب المصري

الإعلامي عمرو أديب

اتهام خطير يلاحق عمرو أديب

عبد السلام النابلسي وزوجته

عبد السلام النابلسي.. خطف مسيحية وتزوجها ومات بطريقة مأساوية

مانشستر سيتى

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الجبلاية تعقد مؤتمرا صحفيًا بشأن مباراة مصر وغانا

مفاجأة.. "الجبلاية" تدرس تأجيل القمة

قناعات واقية بديلة

قشور البرتقال والخس بديل الكمامات لمواجهة "كورونا"

استقالة شيخ الأزهر خطأ كبير لا ندرك حجمه

سليمان جودة : استقالة شيخ الأزهر خطأ كبير لا ندرك حجمه

قطار

تحصيل 250 مليون جنيه من غرامات السكة الحديد

"حسابهم على الله".. رد الإفتاء على سؤال ورد إليها

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بعد توترات أمس.. الكويت ترد على إيران

#

الإفتاء: هدم الكنائس اعتداء على الله ورسوله

#

دار الإفتاء: ترك الحجاب حرام شرعًا

#

السلطات السعودية تلقي القبض على والد الطفل السوري المعنف

فيس بوك

الإفتاء

الأبناء

"ما هو حكم التفرقة بين الأبناء".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "أنه يجب على الوالدين أن يتقيا الله في أبنائهما ويعدلا بينهما في كل شيء من التعامل وغيره.

وأضاف أن التفرقة بين الأبناء على الرغم من أنها مكروهة شرعًا؛ إلا أنه على الأبناء أن يصبروا ويتجاوزا ويداوموا على البر"، منوهًا بأن الابن ليس موكلًا في محاسبة والديه؛ فجزاؤهم وحسابهم على الله.

وتابع: "اعتبر نفسك في بلاء وامتحان من الخالق؛ إن صبرت عليه يكون لك الأجر والثواب وإن لم تفعل ذلك ضيعت على نفسك ثوابًا كبيرًا وكنت عاقا لهم، وهذا يحاسب الله عليه أيضًا".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "حسابهم على الله".. رد الإفتاء على سؤال ورد إليها
» حكم الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار؟.. الإفتاء ترد
» مخمور يدهس مجموعة أطفال لبنانيين في أستراليا
» البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة
» شاهد.. فيديو مروع لدهس سيدة بالسعودية
» أمن البحر الأحمر على مائدة مباحثات حمدوك فى "جيبوتي"
» القوات المسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات
» هل "الديتول" قاتل لفيروس كورونا.. علماء يجيبون؟
» قرقاش: الإمارات مستمرة في دعمها للسودان
» تريليون يوان لمواجهة "كورونا" فى الصين
» "درجة الحرارة تصل لـ1 مئوية ".. تحذير خطير من الأرصاد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:35 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني