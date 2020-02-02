» "حسابهم على الله".. رد الإفتاء على سؤال ورد إليها

02 فبراير 2020 - 02:56 م

"ما هو حكم التفرقة بين الأبناء".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "أنه يجب على الوالدين أن يتقيا الله في أبنائهما ويعدلا بينهما في كل شيء من التعامل وغيره.

وأضاف أن التفرقة بين الأبناء على الرغم من أنها مكروهة شرعًا؛ إلا أنه على الأبناء أن يصبروا ويتجاوزا ويداوموا على البر"، منوهًا بأن الابن ليس موكلًا في محاسبة والديه؛ فجزاؤهم وحسابهم على الله.

وتابع: "اعتبر نفسك في بلاء وامتحان من الخالق؛ إن صبرت عليه يكون لك الأجر والثواب وإن لم تفعل ذلك ضيعت على نفسك ثوابًا كبيرًا وكنت عاقا لهم، وهذا يحاسب الله عليه أيضًا".