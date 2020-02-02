أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

02 فبراير 2020 - 02:31 م

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم

"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

نواذيبو × بيراميدز – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

إينوجو رينجرز × المصرى البورسعيدى – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

الدورى الإنجليزى

بيرنلى × آرسنال – الرابعة عصرًا - على قناة beIN SPORT HD 2

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتى – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

الدورى الإسبانى

ليجانيس × ريال سوسيداد – الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 3

إيبار × ريال بيتيس – الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3

أتلتيك بلباو × خيتافى – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

إشبيليه × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة × ليفانتى – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

الدورى الإيطالى

يوفنتوس × فيورنتينا – الواحدة والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4

أتلانتا × جنوى – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 8

لاتسيو × سبال – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7

ميلان × هيلاس فيرونا – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 4

ليتشى × تورينو – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 4

أودينيزى × انتر ميلان – العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

الدورى الألمانى

كولن × فرايبورج – الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 5

بادربورن × فولفسبورج – السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

الدورى الفرنسى

نيس × ليون – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 6

ميتز × سانت ايتيان – السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

بوردو × مارسيليا – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

الدورى الإماراتى

الشارقة × اتحاد كلباء – الثالثة والربع عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية

الفجيرة × شباب الأهلى دبى – الثالثة والربع عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية

الجزيرة × الوحدة – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية

حتا × خورفكان – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية