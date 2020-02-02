أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم
"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها
نواذيبو × بيراميدز – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
إينوجو رينجرز × المصرى البورسعيدى – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الإنجليزى
بيرنلى × آرسنال – الرابعة عصرًا - على قناة beIN SPORT HD 2
توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتى – السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الإسبانى
ليجانيس × ريال سوسيداد – الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 3
إيبار × ريال بيتيس – الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيك بلباو × خيتافى – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
إشبيليه × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
برشلونة × ليفانتى – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الإيطالى
يوفنتوس × فيورنتينا – الواحدة والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 4
أتلانتا × جنوى – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 8
لاتسيو × سبال – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7
ميلان × هيلاس فيرونا – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 4
ليتشى × تورينو – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 4
أودينيزى × انتر ميلان – العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الألمانى
كولن × فرايبورج – الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 5
بادربورن × فولفسبورج – السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
الدورى الفرنسى
نيس × ليون – الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 6
ميتز × سانت ايتيان – السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
بوردو × مارسيليا – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
الدورى الإماراتى
الشارقة × اتحاد كلباء – الثالثة والربع عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية
الفجيرة × شباب الأهلى دبى – الثالثة والربع عصرا - على قناة أبو ظبى الرياضية
الجزيرة × الوحدة – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
حتا × خورفكان – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
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