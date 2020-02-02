» القوات المسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات

02 فبراير 2020 - 12:51 م

في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التى ترغب فى التعامل معها.. تعلن وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التي تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020 / 2021 طبقاً للآتي:

1 - قيام الشركات التي تتقدم لأول مرة / التي تنتهي الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها في 30 / 6 / 2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربي بمدينة نصر خلال الفترة من 2 - 27 / 2 / 2020 .

2- تقدم طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كل الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 / 3 – 30 / 4 / 2020.

برجاء الالتزام بالتوقيتات المشار إليها.