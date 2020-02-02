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هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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علا خطاب

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واقعة تحرش

أثارت الفنانة هيفاء وهبي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، بإطلالة جريئة، عرضتها لبعض الانتقادات.

ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة صورة جديدة لها، بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف، نال إعجاب بعض متابعيها.

وظهرت هيفاء وهبي، في الصور، بفستان بمزيج من الألوان كالبرتقالي والبنفسجي، حيث اعتمدت على وضع مكياج جريء يبرز ملامحها وتركت شعرها منسدل.

وحصدت الصور أكثر من 27 ألف إعجاب، وجاءت معظم التعليقات كالآتي: "جمالك هيوف".


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