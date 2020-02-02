» وصول بعثة الأهلى لمطار القاهرة الدولى

02 فبراير 2020 - 09:57 ص

وصلت بعثة فريق الأهلي لمطار القاهرة الدولي، بعد خوض مباراة الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، الذي رافق الفريق خلال رحلته إلى السودان، أعلن عودة البعثة إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من انتهاء المباراة.

وأشار "قنديل" عبر "فيس بوك" وصوله البعثة إلى مطار القاهرة، معلقًا: "الحمد لله".

ونجح فريق الأهلي في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله بهدف لمثله أمام الهلال السوداني على ملعب الأخير.