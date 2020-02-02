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صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم بسبب "مصر"

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ليفربول

صلاح

كشفت تقارير صحفية عن إنجليزية عن قرار اتخذه نجمنا المصري محمد صلاح بالرحيل عن فريقه ليفربول نهاية الموسم الحالي.

وقال موقع "give me sports" في تقرير له إن صلاح قرر الرحيل عن ليفربول لأسباب عدة أبرزها غيابه لفترة كبيرة عن فريقه ليفربول في مستهل الموسم المقبل بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن صلاح سوف يغيب لفترة أخرى بسبب إصرار شوقي غريب على مشاركته في أوليمبياد طوكيو مع المنتخب الأوليمبي.

واستدرك التقرير: في هذه الفترة سوف يقوم كلوب بالاعتماد على وجوه أخرى لتعويض غياب صلاح ، وعندما يعود قد يجد الدكة في انتظاره ولذلك قرر الرحيل من ليفربول بعد التتويج بالدوري.

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