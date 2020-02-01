8 أسباب لاختيار مصر أفضل مقصد سياحي لـ2020

عدد خبراء سياحة وبرلمانيون، مجموعة من العوامل والدوافع التي أدت إلى اختيار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية المفضلة للزيارة لعام 2020، وأبرزها، الاستقرار الأمني والسياسي، وتحسن مستوى الخدمات في الفنادق، إضافة إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وزيارة مشاهير العالم لمصر.

واختارت وسائل الأعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي، مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020، حيث أشارت أحد المقالات المنشورة في صحيفة «بي بي سي ترافل»، تحت عنوان: «لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة»، إلى أن مصر أفضل مقصد سياحي للزيارة هذا العام، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM ).

ووصف المقال المتحف المصري الكبير، بالمشروع الضخم الذي ينتظره العالم، حيث سيعمل علي استقطاب أعداد أكبر من السائحين إلى القاهرة بعرضه لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الأثرية الفريدة.

كما وضعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية القاهرة، ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في عام 2020.

وأرجعت السبب في اختيارها «لاستعدادات مصر القوية لافتتاح المتحف الكبير المصري الذي وصفته بالبناء الضخم الذي يشيده حاليًا المصريين كما فعل أجدادهم الفراعنة لبناء الحضارة المصرية القديمة».

كما تضمنتها مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام.

ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السياحة والسفر بالأقصر، قال إن هناك مجموعه من الأسباب والعوامل التي أدت إلى اختيار مصر كأفضل مقصد سياحي خلال عام 2020، معتبرًا أنه من الطبيعي والمنطقي حدوث ذلك.

الاستقرار الأمني والسياسي

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عجمي»، أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي حققتهما مصر يعتبر أحد العوامل في ذلك، مشددًا على أن تراجع المستوى الأمني داخليًا وفي الفنادق والمطارات يؤدي إلى عزوف السائحين عن مصر، حيث لا رحلات ولا سياحة بدون الأمن.

تحسن الخدمات

رئيس غرفة وكالات وشركات السياحة والسفر، أشار إلى أن مستوى الخدمات في الفنادق المختلفة شهد تحسنًا ملحوظًا، الأمر الذي دفع الوسائل المختصة بالشأن السياحي، إلى اختيار مصر ضمن أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020.

وتوقع أن تزداد أعداد الزائرين بعد هذا الاختيار، مؤكدًا أن أي مؤشر إيجابي عن السياحة المصرية ينتج عنه خلق صورة إيجابية عنها، فضلًا عن أنها تستحق تلك الصورة، بحسب قوله.

الموقع الجغرافي

فيما، قال المهندس أمين مسعود، عضو لجنة السياحة والطيران، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز، كما تمتلك مقومات سياحية لا تمتلكها معظم الدول الأخرى، لذا من الطبيعي تأتي ضمن أفضل مقصد سياحي لعام 2020.

تواصل الحضارات

وأوضح لـ«المصريون»، أن مصر ليست كباقي الدول الأخرى، حيث إنها تمتاز بتواصل الحضارات فهناك الحضارة الفرعونية ثم تبعتها مجموعة من الحضارات وصولًا للحضارة الإسلامية، مردفًا: «في الدول الأخرى مثلا يوجد الحضارة الرومانية أو اليونانية فقط فيما في مصر يوجد تواصل حضارات».

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، إلى أن مصر تتميز بالسياحة الشاطئية وكذلك البيئية، إضافة إلى السياحة العلاجية وإن كانت غير مستغلة بالقدر الكافي، ما جلها تأتي ضمن أفضل مقصد سياحي.

وأنهى حديثه قائلًا: «مصر تمتلك عوامل كثيرة تجعلها متفردة في مجال السياحة، وبالتالي أي تصنيف أو ثناء إيجابي على السياحة أمر طبيعي».

سوق واعد

من جانبه، أعرب باسم حلقة نقيب السياحيين، عن سعادته باختيار وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي مصر ضمن أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020، موضحًا أن ذلك لم يأت من فراغ، كون مصر سوق كبير وواعد ومحط أنظار العالم.

افتتاح المتحف المصري

واستعرض «حلقة»، في بيان له، الأسباب الحقيقية وراء اختيار مصر ضمن أفضل الوجهات المفضلة للزيارة للعام الحالي، موضحًا أن تتمثل في الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، والاستقرار السياسي والأمني، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

زيارة مشاهير العالم

وتابع: «إضافة زيارة مشاهير العالم لمصر، وتوسع مصر في فرص الاستثمار السياحي بالمشروعات السياحية الجديدة، ومبادرة البنك المركزي المصري في دعم القطاع السياحي لتجديد المشروعات السياحية، وتجديد أسطول النقل السياحي بميزانية قدرت بـ 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشاركات الدولية في المعارض والبورصات السياحية الدولية».

البنية التحتية

وأضاف نقيب السياحيين، أن من ضمن الأسباب أيضًا تقوية البنية التحتية وإنشاء وطرق وكباري تسهل الحركة المروية أمام السائحين للتنقل إلى المناطق السياحية، إلى جانب تحسن الاقتصاد المصري.