» «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية

وشارك محمد صلاح من بداية المباراة مع فريق ليفربول، ونجح فى تسجيل هدفين للريدز كما ألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني سجل أليكس تشامبرلين أولى الأهداف بتسديدة مدوية في الدقيقة 47.

وفى الدقيقة 55 ألغى حكم المباراة هدفا للنجم المصري محمد صلاح بداعى التسلل بعدما استلم الكرة فى وضع تسلل، قبل أن يضيف القائد جوردان هندرسون ثاني الأهداف في الدقيقة 60.

ثم سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 72 ، قبل أن يختتم النجم المصري أهدافه بالرابع فى الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14، حيث بات هداف الفريق بفارق 3 أهداف عن الوصيف ساديو ماني.

بهذه النتيجة يحقق ليفربول 3 نقاط جديدة تقربه أكثر من لقب البريميرليج، حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب البريمرليج برصيد 73 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما تراجع ساوثهامبتون المركز الـ11برصيد 31 نقطة.

وبذلك يحقق ليفربول الفوز الـ20 على التوالي على ملعب "أنفيلد"، فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليعادل إنجاز مانشستر سيتي الذي حققه بين 2011 و2012، واصبح سيكون ليفربول على بعد ستة انتصارات ليصبح أول فريق في تاريخ "البريميرليج" يحقق العلامة الكاملة على أرضه طوال الموسم، وذلك لمواصلة الزحف نحو الحلم الكبير بالفوز بالدوري لأول مرة منذ عام 1990.