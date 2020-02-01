تعيين وكيل البرلمان رئيسًا شرفيًا لـ«الوفد»

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الوفد

ابو شقة

وكيل البرلمان

رئيس شرفي

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

ووصف رئيس الوفد النائب سليمان وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبي الملتزم.


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