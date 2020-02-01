إعلامية صينية تعلن خبرًا صادمًا عن كورونا

01 فبراير 2020 - 01:29 م

صدمت الإعلامية الصينية فيحاء وان هين، مشاهديها بمعلومات صادمة عن فيروس كورونا، قائلة: "الصين تحتل المركز الأول في فيروس كورونا المميت، تليها اليابان وكوريا تحتلان المركز الثاني".

وأضافت الإعلامية الصينية، خلال لقائها بقناة "الحدث اليوم"، أن ألمانيا تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7 وفيتنام تسجل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا".

وتابعت: "بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا لم يظهر عليها الأعراض المعروفة، لذلك علينا توخي الحذر".

وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصًا، فضلاً عن تسجيل 11 ألفًا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

وقد يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).