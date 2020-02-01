مصري بالصين: "لما نوصل مصر متقلقوش مننا"

01 فبراير 2020 - 11:24 ص

أكد محمد بلال، طالب مصري في إحدى الجامعات بمدينة ووهان الصينية، أن كل المصريين المتواجدين في مدينة ووهان يتعاملون بحذر، وينفذون تعليمات السفارة المصرية بكل دقة.

ووجه "بلال"، خلال اتصال هاتفي عبر سكايب ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بإجلاء الراغبين من المصريين في ووهان، معقبًا: "هنفتكر له هذا القرار طول العمر".

وأضاف: "السفير المصري في الصين بيقولنا أنا معاكم، ولولا الحظر كنتم هتلاقوني في وسطكم"، موجهًا رسالة إلى المصريين: "إحنا كويسين وسنخضع للحجر الصحي لما نوصل مصر، متقلقوش مننا".