بعد سرقة منزلها.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جريئة

أثارت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشر صورة جديدة لها على "إنستجرام"، وصفها البعض بـ"الجريئة".

وظهرت نانسى عجرم، في الصور، بإطلالة جريئة باللون الأبيض والأسود حافية القدمين شعرها منسدلاً على كتفيها، معلقة بالإنجليزية: "Good night ".

وطرحت الفنانة نانسي عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" وتعد هذه الأغنية، الأولى بعد أزمتها الأخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.

في سياق متصل، تواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، حيث تستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.