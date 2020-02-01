» الزمالك يواجه بطل أنجولا عصر اليوم

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يستدرج فريق أول أغسطس الأنجولي، نظيره الزمالك المصرى فى الثالثة عصر اليوم، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. 

المباراة تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين حيث لن تؤثر نتيجة المباراة عن تحديد هوية الفرق المتأهلة لدور الـ 8 فى البطولة بعدما حسم الزمالك ومازيمبي الكونغولي بطاقتى التأهل وخروج كل من أول أغسطس وزيسكو الزامبي.

الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق يدخل مباراة اليوم بتغييرات عديدة في التشكيل، حيث تعمد إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين واستبعادهم من قائمة المباراة التي سافرت إلى أنجولا، خوفًا من تعرضهما للإرهاق وبعد حسم التأهل رسميا.

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