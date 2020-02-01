  • السبت 01 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أنور قرقاش

طلب عاجل من "قرقاش" للدول العربية بشأن صفقة القرن

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

مصري بالصين

مصري بالصين: "لما نوصل مصر متقلقوش مننا"

هشام عشماوي

عاجل.. إحالة أوراق هشام العشماوى إلى المفتى

نانسي عجرم

بعد سرقة منزلها.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة جريئة

مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب

مجلس الشيوخ يعلن موعد التصويت على عزل ترامب

الطيب و الخشت

الخرباوي: شيخ الأزهر لا يمثل الإسلام

الاهلى

عبارات مؤثرة.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

للمرة الثانية.. طائرة إيرانية تهبط خارج المطار

نجيب محفوظ وسيد قطب

سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

في ذكراها..

زيزى البدراوي.. تزوجت مرتين ولم تنجب ورحلت بمرض خطير

الصفحة الأخيرة

وفاة الفنانة زيزي البدراوي عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض
وفاة الفنانة زيزي البدراوي عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

حقيقة إصابة «أنغام» بمرض خطير في الدم

#

الكشف عن المرض الذي أصاب أنغام

#

ولادة ذكور من أمهات بسن الشيخوخة يصيبهم بمرض خطير

#

إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير

تزامنًا مع ذكرى وفاة الفنانة القديرة زيزي البدراوي، التي تعتبر واحدة من جميلات السينما المصرية، نكشف بعض الأسرار عن حياتها الخاصة وقصة زواجها من خارج الوسط الفني.

ولدت  فدوى جميل عبد الله البيطار، الشهيرة بـ زيزي البدراوي، في القاهرة يوم 9 يونيو 1944، ورحلت عن عالمنا في 31 يناير عام 2014، بعد صراع مع المرض.

بدأت الفنانة زيزي البدراوي حياتها الفنية، عندما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957، وقدمها في فيلم "بورسعيد"، بينما أعاد المخرج حسن الإمام اكتشافها واختار لها اسم "زيزي" منذ فيلمها الثاني "عواطف" عام 1958، والذي تعتبره بدايتها الحقيقية.

في حياة الفنانة الراحلة زيزي البدراوي زوجان، الأول هو المخرج عادل صادق، والذي رشحها لبطولة فيلم "حبي في القاهرة" عام 1966 مع المطرب اليمني أحمد قاسم.

وتم الزواج، قبل بدء تصوير الفيلم، الذي لم يلق نجاحًا مذكورًا، وبرغم ذلك استطاعت زيزي أن تتحدى الفشل وتنطلق نحو النجومية حتى أصبحت من كبار فنانات الستينيات، ولكن زواجها من المخرج المصري لم يستمر طويلا وحدث الانفصال، وأعلنت بعدها عن ندمها على هذه الزيجة.

بعد الطلاق من عادل صادق، تزوجت زيزي من المحامي توفيق عبد الجليل، الذي أحبته كثيرًا ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما بسببه، وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد، لكن الطلاق وقع بينهما نهاية عام 1988 ولم تتزوج بعدها، ولم تنجب زيزي أبناء.

توفيت الفنانة زيزي البدراوي في 31 يناير 2014، وشيع جثمانها في أول فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب معاناة مع أمراض السرطان والقلب وضيق التنفس والشلل الرعاش.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "مجنونة يا قوطة".. تباين كبير في أسعار الخضراوات في الأسواق
» حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة
» لحظة انهيار سقف مجمع رياضي ومأساة عامل
» الزمالك يواجه بطل أنجولا عصر اليوم
» الجامعة العربية تناقش خطة "ترامب" للسلام بحضور أبو مازن
» اليوم.. صرف معاشات فبراير
» سلمان خان يصدم الجميع ويعتدي على أحد معجبيه بالمطار
» "انتى بنت مش كويسة".. الشربيني تنفعل على متصلة
» الأهلى يواجه الهلال فى مباراة حسم الصعود
» بعد زواجه.. أحمد حسن وزينب يثيران غضب السوشيال ميديا
» تصريحات نارية لنجم الأهلي بعد انتقاله للصفاقسي التونسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني