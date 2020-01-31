شديد البرودة ليلًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

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أمطار

غيوم

القاهرة الكبرى

هيئة الارصاد الجوية

الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يسود الوجه البحري، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية،  فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح  معتدلة،  وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.


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