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الصين تكمم الحيوانات خوفًا من الفيروس القاتل

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الصين

الحيوانات

الفيروس القاتل

حرص الصينيين على وقاية حيواناتهم الأليفة من الإصابة بمرض فيروس كورونا، وذلك عن طريق شراء أقنعة للقطط والكلاب خوفًا من إصابتهم بالفيروس كورونا الجديد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصابة بالفيروس الجديد من فيروس كورونا، الذي تسبب في مصرع 213 شخصًا حتى الآن معظمهم في الصين من مدينة ووهان، وعلى الرغم من عدم احتمالية إصابة الكلاب بالعدوى إلا أن مبيعات أقنعة الحيوانات في تزايد في الصين.

وقال البروفيسور «لي لانجوان» من اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن على أصحاب الحيوانات الأليفة رعاية حيواناتهم بشكل إضافي لأن الفيروس ينتشر بين الثدييات، وإذا ركضت الكلاب في الخارج واقتربت من حاملين للمرض، فيجب وضعهم في الحجر الصحي.


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