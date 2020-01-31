"إشمعنا إحنا" شعار لـ "مصابي كورونا" لنشر الفيروس بين المواطنين

متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمصابين بفيروس"كورونا" يحاولون نقل العدوى لأطباء وممرضات في المستشفي.
ويظهر مقطع الفيديو اثنين من المرضي حملا شعار" اشمعنا احنا" يقومون بالعطس علي أطباء بالمستشفي بالرغم من ارتدائهم القناع الطبي، وقام آخر بالبصق علي أزرار الأسانسير لنشر الفيروس، حسبما عبرت فضائية" إكسترا نيوز".
يذكر أن الصين أعلنت ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلي 132 حالة وفاة و إصابات بلغت 5974 حالة.
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