» رئيس مجلس الأمة الكويتي: صفقة القرن لن تنجح لهذه الأسباب

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وكالات - الدويني فولي

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الكويت

ترامب

القدس

صفقة القرن

الامة

نقلت وسائل إعلام كويتية، عن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم،قوله إن ما يسمى بـ"صفقة القرن" والتسويق لسلام مفترض في الشرق الأوسط لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية"كونا"، أكد الغانم في بيان أن "الصفقة لن تنجح طالما كانت التسوية غير متكافئة ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقال: "لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين وإزالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967".

وأضاف الغانم في تصريحه الصحفي أن "أي جهد دولي أو إقليمي باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية، إلا أن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وعادلا ومنصفا".

وتابع  إن "حجر الزاوية في أي حديث عن السلام في الشرق الأوسط، يجب أن يستند أولا وآخرا إلى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وإنهاء الاحتلال، وعدا ذلك سيكون الحديث أقرب إلى العبث وإضاعة الوقت".

يشار إلى أن ترامب أعلن، الثلاثاء الماضي، عن خطته "للسلام"، والمعروفة باسم "صفقة القرن" وتعتبر القدس عاصمة إسرائيل. 

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