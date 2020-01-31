» التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"

31 يناير 2020 - 11:15 ص

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي 2019/ 2020 بنظام "البوكليت" العادي، نافيا كل الأنباء التي تم تداولها بأن الامتحانات ستكون بنظام " الأوبن بوك"، والتي ترددت علي بعض المواقع الإخبارية.

ولفت المركز إلي نظام"البوكليت" مثل الأعوام السابقة وطبقا للمواصفات الفنية المعتادة في إعداد أسئلة الامتحانات ، علي أن تعقد في يونيو النقبل 2019 /2020 ، حيث يقوم الطلاب المنتظمون بتسجيل الاستمارات إلكترونيا اعتبارا من 4 يناير الجاري ويتم طباعتها وتسليمها للمدارس بعد التوقيع عليها بصحة البيانات ، ويكتب الطلاب الاستمارات الورقية اعتبارا من 2 فبراير القادم، حسبما نشرت "الوفد".