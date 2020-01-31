» التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"

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متابعات- أمينة عبد العال

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"التعليم" تعلن بدء امتحانات الصف الأول الثانوي هذا الموعد

الثانوية العامة

اوبن توك

الصف الثالث الثانوي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني  أن امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي 2019/ 2020 بنظام "البوكليت" العادي، نافيا كل الأنباء التي تم تداولها بأن الامتحانات ستكون بنظام " الأوبن بوك"، والتي ترددت علي بعض المواقع الإخبارية.

ولفت المركز إلي نظام"البوكليت" مثل الأعوام السابقة وطبقا للمواصفات الفنية المعتادة في إعداد أسئلة الامتحانات ، علي أن تعقد في يونيو النقبل 2019 /2020 ، حيث يقوم الطلاب المنتظمون بتسجيل الاستمارات إلكترونيا اعتبارا من 4 يناير الجاري ويتم طباعتها وتسليمها للمدارس بعد التوقيع عليها بصحة البيانات ، ويكتب الطلاب الاستمارات الورقية اعتبارا من 2 فبراير القادم، حسبما نشرت "الوفد".


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