الشوباشي: "الإخوان فاكرينا كفار قريش"

31 يناير 2020 - 09:21 ص

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن جماعة الإخوان يدعون يريدون نشر الإسلام في العالم وتعليمه للشعوب علي طريقتهم ، معقبة: "فاكرين إنهم جايين يعلمونا الإسلام".



وأضافت الشوباشي، خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن جماعة الإخوان يتدخلون في أي مجتمع بشكل عنصري، بيقولوا لنفسهم إحنا المسلمين وباقي الشعب كفار قريش ".



وتابعت :" لو كان الإخوان بالفعل يدافعون عن الإسلام لماذا يخربون في الدول الإسلامية وذات الأغلبية المسلمة؟؟ لماذا لا يذهبون لإسرائيل أو الدول التي لا يوجد بها أغلبية إسلامية لنشر الإسلام بها".

