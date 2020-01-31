الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 31 يناير 15.80 جنيه.
وسجل الدولار في بنك مصر 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.75 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.85 جنيه.
كما سجل في البنك التجاري الدولي 17.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه.
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