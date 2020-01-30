نصيحة هامة من وزير الصحة الأسبق للعائدين من الخارج

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، رسالة إلى المصريين العائدين من الخارج قائلًا: «متخبوش أنكم عيانيين».



وأضاف "تاج الدين"، خلال حواره ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن أي شخص يصاب بإنفلونزا يفضل أن يلزم منزله لمدة 4 أيام، منوها بأن القادمين من الخارج يجب ألا يحاولوا إخفاء مرضهم، حيث من مصلحتهم ومصلحة بلدهم أن يعلنوا عن إصابتهم ليتم علاجهم.