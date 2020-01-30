قريبا.. انخفاض سعر الدولار إلى 14.30 جنيه

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المصريون ـ متابعات

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أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف القضاء على السوق السوداء وإرجاع المسار الصحيح للعملة الأجنبية بالبنك المركزي، لذلك تم تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 .
 وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر "فضائية صدى البلد"،الخميس 30 يناير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم جني ثماره في تلك الأيام، مؤكدًا أن التضخم في تراجع ملحوظ، وتراجع العملات الأجنبية أمام الجنيه، لافتًا أنه من المتوقع انخفاض سعر الدولار إلى 14.30 جنيه خلال نهاية العام .
وأشار أن التوقع مبني على نتائج اقتصادية أخرى، منها زيادة السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت من أكثر الدول جذبًا للسياحة في الشرق الأوسط ، موضحا أن رئيس الوزراء أصبح متحمل ملف جذب السياحة في مصر ويراجع كل الإنجازات والتحديات أمام الاستثمار لكي يتم إزالتها لتشجيع السياحة والاستثمار في مصر.

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