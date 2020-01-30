قريبا.. انخفاض سعر الدولار إلى 14.30 جنيه

30 يناير 2020 - 10:00 م

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف القضاء على السوق السوداء وإرجاع المسار الصحيح للعملة الأجنبية بالبنك المركزي، لذلك تم تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 .



وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر "فضائية صدى البلد"،الخميس 30 يناير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم جني ثماره في تلك الأيام، مؤكدًا أن التضخم في تراجع ملحوظ، وتراجع العملات الأجنبية أمام الجنيه، لافتًا أنه من المتوقع انخفاض سعر الدولار إلى 14.30 جنيه خلال نهاية العام .