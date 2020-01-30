» وصلة مدح من قيصر روما لـ«صلاح»

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الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
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أمير سعد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

توتي

أشاد الأسطورة فرانشيسكو توتي، قائد نادي روما والمنتخب الإيطالي السابق، بالنجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقال توتي في تصريحات لشبكة DAZN :" لم أتصور أن يفوز صلاح بلقب دوري الأبطال، هذا الأمر في روما أشبه بالمستحيل، ولكن بعد اتخاذ خطوة جديدة، والذهاب إلى فريق فاز كثيرًا باللقب، زادت فرصة صلاح في التتويج باللقب."

وأضاف :"أنا سعيد لصلاح لأنه فتى ذهبي واستثنائي، وحقق قفزة نوعية بانتقاله من روما إلى ليفربول، لم يكن يتوقعها أحد ، لقد أصبح صلاح اللاعب الذي يتحكم في سير المباريات ويغير نتائجها في أي وقت ، إنه لاعب عظيم."

يذكر أن صلاح قد زامل توتي في روما ، قبل أن يذهب لنادي ليفربول صيف عام 2017 ، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا ، ليقوده لتحقيق دوري أبطال أوروبا العام الماضي.


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