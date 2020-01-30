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الدوري السعودي.. النصر يخطف تعادلًا مثيرًا من ضمك

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المصريون

النصر

ضمك

خطف فريق النصر تعادلًا صعبًا من ضمك، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل المدافع فاروق شافعي هدف التقدم لضمك في الدقيقة 52، قبل أن يسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة ليبقى في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة ملاحقه الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يواجه أبها غدا الجمعة، فيما رفع ضمك رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر والآخير.


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