نفاذ تذاكر موقعة الهلال السوداني والأهلي

30 يناير 2020 - 05:22 م

أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة المصيرية التي ستجمع الهلال السوداني مع نظيره الأهلي، بعد غد السبت، فى إطار الجولة السادسة ببطولة دورى أبطال إفريقياعن فتح أبواب استاد الجوهرة الزرقاء أمام الجماهير فى تمام الساعة الثانية ظهرا.

كان الهلال السوداني أعلن عن حضور 60 ألف مشجع لحضور لقاء الأهلي بعد غد السبت فى مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكشفت اللجنة المنظمة للقاء الأهلي والهلال السوداني عن نفاد تذاكر المباراة من منافذ البيع والتى تم طرحها أمام الجماهير والتي جاءت أسعارها بواقع 20-40-60-80-300 جنيه.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قام بإضافة مراقب أمني من كينيا يدعى أوكارو أرومبا وقام بعمل جولة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الأمنية.

يذكر ان المارد الأحمر يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال برصيد 9 نقاط.