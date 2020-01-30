مدرب نادى مصر يكشف مفاجأة بمباراته أمام "بيراميدز"

30 يناير 2020 - 02:05 م

قال عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر، إن الحكام لا يستطيعون طرد 3 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية أن لاعبين يهاجمون بقوة على الحكم ويتم توجيه الحظر له أو توبيخهم ولا يتم طردهم.

وتابع: عبد الله السعيد قام بضرب أحد لاعبينا بكوعه في وجهه وقال للحكم «أنت متعرفش تطردني» وحصل على إنذار، ولاعبونا لم يفعلوا شيئًا، ويتم طردهم على الرغم من عبدالله تحدث مع طارق مجدي حكم المبارة بأسلوب قوي".

وأردف: "اللاعبون سمعوا عبدالله السعيد وهو يقول للحكم «لوراجل اطردني» ولم يحصل حتى على البطاقة الصفراء، ولا نعلم لماذا لم يتم طرده بعد ما قام به ".

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين من جانب نادي مصر بعد قام الحكم بطرد كل أحمد يوسف في الدقيقة 67، أحمد سعيد أوكا في الدقيقة 86 وإسلام صلاح في الدقيقة 87 عقب حصولهم على البطاقة الصفراء الثانية.