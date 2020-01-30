شريف عامر يستضيف مصريا وزوجته الصينية.. ماذا حدث

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الصين

شريف عامر

ام بى سى مصر

كورونا

استضاف الإعلامي شريف عامر، مواطنا مصريا عائدا من الصين للحديث عن تجربته في التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

 وظهر إلى جانب المصري العائد من الصين زوجته الصينية،حيث تحدثا عن كيفية التعامل مع الفيروس ، مؤكدين أن هناك كمامات عازلة للفيروس، وهناك نوع آخر غير عازل، وكل نوع له طريقة استخدام إذا كان للوقاية من المرض أو لمنع نقل العدوى للأشخاص الآخرين.

وداعبهما الإعلامي شريف عامر، خلال شرح تفاصيل استخدامهما للكمامة قائلا: "هتقلقوني ليه بس!!".

وأوضح الضيفان الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة، مؤكدين أن الحكومة الصينية بذلت مجهودات كبيرة لاحتواء انتشار فيروس كورونا ولتوعية المواطنين بالأساليب الصحيحة للتعامل معه.

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