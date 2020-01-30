» تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والشناوي يعلق: ادعولها

ما زالت الفنانة القديرة نادية لطفي، تعيش على أجهزة التنفس الصناعي، حيث كشف مقربون منها عن أن وضعها الصحي حرج للغاية.

من جانبه، طالب الناقد طارق الشناوي محبي نادية لطفي بالدعاء لها.

كتب طارق الشناوي عبر حسابه على مواقع التواصل: "الدعاء للفنانة الكبيرة نادية لطفي أن يشفيها الله ويعافيها قادر يا كريم.. إن شاء الله ستعبر الفنانة العظيمة الأزمة أكثروا من الدعاء لها".

وقد تعرضت نادية لطفي لوعكة صحية نقلت على أثرها لمستشفى المعادي العسكري وذلك بعد إصابتها بنزلة شعبية حادة.