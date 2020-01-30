» دلال عبد العزيز تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد وتثير ضجة

فاجأت الفنانة دلال عبد العزيز، متابعيها، باطلالة جديدة لها، حيث ظهرت بـ"نيولوك" نال إعجاب جمهورها.

ونشر مصفف الشعر، أحمد منير، عبر حسابه على انستجرام، صورة لدلال عبد العزيز، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة، وارتدت بلوفر بيج لا يحمل أي نقوشات، ونسقت معه بنطلون كحلى.

واعتمدت دلال عبد العزيز، في الـ لوك الجديد على خصلات شعرها المموج الذى اتسم باللون البنى مما كشف عن جمال ملامحها.

ووضعت دلال عبد العزيز "مكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها البيضاء.