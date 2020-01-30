» رسالة محمد إمام لـ الإمارات.. ماذا قال؟

وجه الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة لجمهوره بالإمارات، يشكرهم على حضورهم العرض الخاص لفيلمه الجديد "لص بغداد".

وكتب محمد إمام عبر حسابه إنستجرام قائلاً: "من أحلى العروض الخاصة اللي حضرتها في حياتي.. شعب جميل وجمهور عظيم.. شكرًا على الاستقبال اللي ماحصلش زيه قبل كده استنوني الأسبوع ده في كل برامج الفن والسينما إن شاء الله".

يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحًا كبيرًا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.