» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

29 يناير 2020 - 09:25 م

سجل سعر الدولار، استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر في ختام التعاملات.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيها.

جاء هذا بينما بلغ ببنك البركة إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

أما بنك كريدي أجريكول فسجل 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجلت الدولار 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فبلغ السعر 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.