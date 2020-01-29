  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي في المطار

فيروس «كورونا» يهدد الأهلي في السودان

مبارك

"الديب" يعلق على فقدان "مبارك" النطق

أرشيفية

هجوم حوثي على السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة

طائرات لإجلاء المواطنين من الصين

أمريكا وإيطاليا ترسلان طائرات لإجلاء مواطنيهم من الصين

صورة من الفيديو

مفاجأة تقلب الموازين بواقعة الأب البطل

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول أمام وست هام

الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة

"الخشت" يرد على شيخ الأزهر: "كلامي ليس شذوذًًا"

صورة الخبر

واقعة «سوبر بابا» تسيطر على الصحافة الإنجليزية

شركة فودافون

بـ 2 مليار دولار.. فودافون تبيع حصتها لصالح "اتصالات السعودية"

الطفل زياد جمال الدين

يحفظ القرآن بـ 4 لغات .. طفل يعاني من التوحد

الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد

الرياضة

مدرب الزمالك
مدرب الزمالك
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

السبت.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع شركة «X TEP»

#

حقيقة هروب مدافع الزمالك إلى الأهلي

#

نجم الزمالك يُكذب مرتضى منصور

#

رسميا .. نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

الزمالك

مرتضى منصور

مدرب جديد

تلقى مسئولو نادي الزمالك عدد من السير الذاتية لمدربين أحمال من مختلف الجنسيات للمفاضلة بينهم، حيث اختيار الفريق الاسم الأفضل للانضمام منهم.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع مدرب أحمال جديد في الفريق بداية من شهر فبراير المقبل.

ويأتي هذا القرار بسبب هبوط المستوى البدني لعدد من اللاعبين في المواجهات الماضية وعدم القدرة على استكمال اللقاءات لنهايتها بنفس الشكل والمخزون البدني.

ويرى المجلس الأبيض أن الفريق مقبل على لقاءات صعبة ومصيرية في الفترة المقبلة وبالتحديد خلال شهر فبراير سواء السوبر الإفريقي أو مواجهتي الأهلي في السوبر المصري وبطولة الدوري في فترة زمنية قصيرة وضرورة الحاجة إلى معد بدني حتى يؤدي الفريق بكامل قوته في تلك المواجهات الصعبة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بالأمس بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعلن تعاقده مع مدرب جديد
» إثيوبيا لديها فيش وتشبيه مليان جرائم وتاريخ أسود في السدود
» إحباط محاولة للتنقيب عن الآثار بمنطقة أبو رواش الأثرية
» بعد أزمة "ذا فويس".. هايدي محمد تحيى أولى حفلاتها
» شكوك حول مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني
» التضامن تفتتح معرض ديارنا بالأقصر
» مصر والصين تبحثان سبل التعاون لوقف فيروس"كورونا"
» حقيقة تعاقد "النقاز" مع النجم الساحلى
» مليون و200 ألف جنيه ربح هذا اليوتيوبر في الشهر
» هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون.. رد حاسم لـ"الإفتاء"
» الأمن ينجح في كشف غموض مقتل طفلة شربين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:02 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني