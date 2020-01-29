إصابة إكرامي في تدريبات الأهلي

29 يناير 2020 - 02:34 م

تعرض شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للإصابة أثناء مران الفريق المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتعرض الحارس الدولي السابق لكدمة في اليد، لكنه عاد لاستكمال التدريبات بعد الحصول على الإسعافات الطبية اللازمة.

ويعاني محمد الشناوي الحارس الأساسي من الإصابة بكدمة في ظهره تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي الأحد الماضي.

واستأنف الفريق الأول تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.