» صور.. بعثة الزمالك تغادر القاهرة

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غادرت بعثة نادى الزمالك، مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى طريقها إلى أنجولا، استعدادًا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي والمقرر لها السبت المقبل.

ويرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء.  

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دورى المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت القائمة كلاً من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر ومصطفى فتحى ويوسف أوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.




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