» نادى مصر يستدرج "بيراميدز" بالكلية الحربية

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يحل نادى بيراميدز، ضيفا ثقيلا على نادى مصر، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على إستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري العام.

الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز، طالب لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة خطة الانتفاضة المحلية لاقتحام المربع الذهبى مجددًا.

على الجانب الآخر طالب عبد الناصر محمد مدرب مصر، بمصالحة الجماهير بعدما تعثر الجولة الماضية أمام انبى بهدفين مقابل هدف.  

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة.


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