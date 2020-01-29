  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

متحدث "الوزراء": يوجد 350 مصري بمقاطعة ووهان الصينية

طارق عامر: أنا لما قلت التصريح ده كنت بقول نكتة

محافظ البنك المركزي يكشف معلومة هامة بشأن الدولار

شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: هذه حقيقة الخلاف بيني وبين شيخ الأزهر

مواجهة كورونا

طالب مصري يستغيث بمدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

"دولة أرخبيل" فلسطينية عاصمتها "أبوديس"

كروت الشحن

الكشف عن حقيقة رفع قيمة كروت الشحن الفترة القادمة

مفاجأة.. غرامة 50 جنيها لمنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

"النقل" تكشف تفاصيل إنقاذ طفلة القطار بالإسماعيلية

سامح شكري

رسميًا.. مصر ترد على إعلان «ترامب» صفقة القرن

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الخلافة اجتهاد والإسلام لا يلزم بنظام حكم معين

عباس

الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن لن تمر

بالفيديو..

محافظ البنك المركزي يكشف معلومة هامة بشأن الدولار

آخر الأخبار

طارق عامر: أنا لما قلت التصريح ده كنت بقول نكتة
طارق عامر: أنا لما قلت التصريح ده كنت بقول نكتة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن الحسابات البنكية

#

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

#

المركزي الإيراني: عقوبات واشنطن تظهر فشلها

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن أنه تم العمل على برنامج تحرير سعر الصرف مع خبراء في العالم بأكمله، وشاهدنا تجارب دول أخرى.
وأضاف "عامر" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه من المعروف بعد تحرير سعر الصرف تحدث طفرة في أسعار الصرف وتنحصر تدريجيا ويستقر في المستويات الطبيعية.
وتابع: "بعد تحرير سعر الصرف زاد سعر الصرف في البداية زيادة كبيرة وأدى إلى قلق البعض ولكننا كنا نتوقع الأمر، وأعصابنا كانت قوية وكنا على علم بزيادة أسعار الصرف ولكن سعر الدولار انخفض تدريجيا بعد ذلك".
وأكمل طارق عامر: "زيادة أسعار الصرف أدت إلى انخفاض الواردات من 76 مليار دولار إلى 59 مليار دولار وبدأ تدريجيا يحدث التصحيح وحدث بشكل كبير في 2019.. فاستعادة الأمن والاستقرار وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في غاية الأهمية وأحد الأسباب الرئيسية لعودة النمو الاقتصادي".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تحتاج مصر لتمويل جديد من صندوق النقد؟
» "أبو مازن": لا يمكن القبول بدولة فلسطينية بدون القدس
» واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل
» بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى الصين
» عقب إعلان "صفقة القرن".. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي
» أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الغد
» الدولار يصدم المواطنين ويرتفع مجددًا
» مفاجأة.. أحمد عز تقاضي 22 مليون جنيه في إعلان واحد
» متهم بقتل زوجته.. صورها وهي تمارس الجنس مع صديقه
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام وادي دجلة
» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني