الكشف عن حقيقة رفع قيمة كروت الشحن الفترة القادمة

28 يناير 2020 - 10:00 م

علق إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على تأييد مجلس الدولة، قرار القومي للاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن بنسبة 36%، قائلًا: "اطمئن المواطنين، مافيش ولا زيادة ولا نقصان في قيمة كروت الشحن".



وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هناك مواطن رفع قضية في مجلس الدولة، معترضًا على أن قيمة الكرت لا تعطي قيمته الحقيقية، معقبًا: "الـ100 جنيه زمان كانت تساوي 100 جنيه رصيد، ولكنها تعطي الآن 70 جنيهًا".



ولفت إلى أن المحكمة أيدت قرار الجهاز القومي للاتصالات، بخفض قيمة الرصيد بنسبة 36%، ولا يوجد أي تغير في الواضع الحالي.

