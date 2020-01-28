» طافم تحكيم «إريتري» لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس

28 يناير 2020 - 06:17 م

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي، المقرر لها السبت المقبل إلى طاقم تحكيم من اريتريا.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الإريتري تسيجاي موجوس تاكلو ويساعده كل من أيوبل ميشيل، ويوهانس تيولد جبراليس، والحكم الرابع إدريس محمد عثمان.

ومن المنتظر أن يكون هذا اللقاء بالنسبة للزمالك تحصيل حاصل بعد أن ضمن رسميا التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا مع نظيره في المجموعة مازيمبي الكونغولي في حين ودع أول أغسطس الأنجولي البطولة ومعه زيسكو الزامبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.