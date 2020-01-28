نجل فنان سعودي راحل يتوعد من ينشر أعماله

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طلال مداح
طلال مداح

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السعودية

تحذير

أعمال

نجل

فنان سعودي

توعد نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، أي موقع يقوم بنشر أعمال والده الفنية، بالحجب والحظر.

وكتب نجل الفنان الراحل عبر حسابه على "تويتر" :« توي راجع من إجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر و راح تنقل كل شي يخص المرحوم في النت  لحسابها نهائياً و تقفل  كل المواقع الباقية و تحجبها».

وتابع :« بإذن الله شهرين و الثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان و بقية المواقع و الصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل».


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