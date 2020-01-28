نجل فنان سعودي راحل يتوعد من ينشر أعماله

محمد فضل
توعد نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، أي موقع يقوم بنشر أعمال والده الفنية، بالحجب والحظر.
وكتب نجل الفنان الراحل عبر حسابه على "تويتر" :« توي راجع من إجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر و راح تنقل كل شي يخص المرحوم في النت لحسابها نهائياً و تقفل كل المواقع الباقية و تحجبها».
وتابع :« بإذن الله شهرين و الثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان و بقية المواقع و الصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل».
توي راجع من إجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر و راح تنقل كل شي يخص المرحوم في النت لحسابها نهائياً و تقفل كل المواقع الباقية و تحجبها.— عبدالله طلال مداح (@almaddaha) January 27, 2020
بإذن الله شهرين و الثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان و بقية المواقع و الصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل.
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