تكليف جديد من مدبولي للحكومة بشأن الاستثمار

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الاستثمار

السياحة والآثار

اجتماع مدبولي

كلف رئيس الوزراء بقيام وزارتي السياحة والآثار، والإسكان بالتنسيق من أجل إعداد المخطط وطرحه للمستثمرين السياحيين وللشركات الراغبة في الاستثمار السياحي والفندقي، على أن يتم اشتراط قيام كل شركة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.

جاء ذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً؛ لبحث فرص الاستثمار الفندقي غرب مدينة العلمين الجديدة.

وحضر اللقاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتنمية الساحل الشمالي الغربي، وأن المخطط للجزء الواقع غرب العلمين الجديدة كان يقوم على استغلاله لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، وهو ما يجب العمل على سرعة تنشيطه خلال الفترة المقبلة ، من خلال طرح قطع الأراضي المتاحة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد.

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